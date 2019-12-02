Челябинская область заняла 45-е место в рейтинге по уровню зарплат

Челябинская область расположилась на 45-м месте в рейтинге уровня заработных плат в российских регионах, составленном РИА «Рейтинг». При этом критерием, определяющим позицию в списке, стала доля работающих граждан с зарплатой более 100 тыс. руб., которая в Челябинской области составляет 2,4%. 14,5% получают ежемесячно менее 15 тыс.

Кроме того, в исследовании учитывалась не средняя, а медианная зарплата – сумма, больше и меньше которой зарабатывают по 50% работников. Для Южного Урала этот показатель составил 28,4 тыс. руб.

Первое место в списке занимает Чукотский автономный округ, где 32,1% работающих получают более 100 тыс. руб. На последнем месте Кабардино-Балкария, где этот показатель составляет всего 0,7%.