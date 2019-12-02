Вратарь Станислав Галимов возвращается в «Трактор»

Голкипер Станислав Галимов, который является воспитанником «Трактора», вернулся в родной клуб. Как сообщает пресс-служба челябинской команды, контракт с вратарем рассчитан на период до конца этого сезона.

Станиславу Галимову 31 год, он начинал карьеру в «Тракторе-2», затем представлял клубы «Нефтяник», «Ак Барс», «Атлант», ЦСКА, «Торпедо». С 2017 по 2019 год играл в магнитогорском «Металлурге». Является трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина. В КХЛ провел 322 матча, коэффициент надежности – 2,09, процент отраженных бросков – 92,4.

Также вчера стало известно, что челябинский клуб поместил голкипера Василия Демченко в список отказов. Это означает, что в ближайшее время любой клуб КХЛ может предложить вратарю продолжить карьеру в его структуре, поясняют в «Тракторе». В этом сезоне Демченко провел 22 матча, из которых команда выиграла семь.