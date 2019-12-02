Новые возможности для бизнеса от банка «Урал ФД»

Банк «Урал ФД» снизил ставки по кредитам для предпринимателей на 0,5 процентного пункта. Теперь можно развивать свой бизнес на новых, еще более выгодных условиях.

Продуктовая линейка пермского банка включает в себя кредиты на все случаи жизни предпринимателя: оборотное и инвестиционное финансирование, приобретение зданий, помещений, транспорта, финансирование затрат на исполнение контракта, рефинансирование и другие цели. Минимальная процентная ставка после снижения составляет 11,5%.*

Один из самых востребованных продуктов – кредит «Бизнес-контракт». В рамках этого предложения предпринимателям доступны средства на сумму от 1 млн до 14,5 млн рублей. Срок кредитования – не более 37 месяцев. Минимальная процентная ставка составит 13,5%*. Срок принятия решения после сбора полного пакета документов – от трех дней. «Отсутствие скрытых условий, возможность снизить ставку при наличии хорошей кредитной истории, составить обеспечение кредита из пула разных видов имущества, получить отсрочку платежа до шести месяцев, оформить кредитную линию, индивидуальный, гибкий подход к рассмотрению заявки делают наши продукты интересными для предпринимателей и высококонкурентными на рынке», – отмечает Ольга Зайцева, начальник отдела развития продуктов и технологий корпоративного бизнеса банка «Урал ФД».

Востребованность кредитов регионального банка подтверждают финансовые результаты за год. Кредитный портфель «Урал ФД» за девять месяцев вырос на 1,8 млрд рублей и на 1 октября 2019 года составил 16 млрд рублей. Кредитный портфель юридических лиц и ИП увеличился на 1,1 млрд рублей.

Наряду с кредитными продуктами бизнесмены Перми могут воспользоваться банковскими гарантиями и экспресс-гарантиями «Урал ФД» без посещения офисов банка. Портфель в этом сегменте вырос за год до 3 млрд рублей. По итогам первого полугодия, сервисом дистанционной выдачи гарантий уже воспользовались предприниматели из 21 региона РФ.

Банк активно развивает и расчетно-кассовое обслуживание. В 2019 году удалось сократить время открытия расчетно-кассового счета с 19 часов до 9, цель – 4 часа.

Модернизация и доработка технологичных сервисов, расширение опций интернет-банка для бизнеса – одно из приоритетных направлений «Урал ФД».

«Не секрет, что основная масса доначислений налоговой инспекции связана с деловой репутацией контрагентов. Поэтому в этом году мы запустили в интернет-банке для B2b новую опцию – сервис «Светофор», позволяющий проверить добросовестность контрагентов. Он очень востребован – ежедневно в нем обрабатывается до 12,5 тыс. запросов. До конца года мы также планируем внедрить сервис 1C: ДиректБанк – прямой обмен документами с банком и онлайн-бухгалтерию», – делится планами председатель Правления банка «Урал ФД» Алексей Вырков.

Спектр услуг и продуктов кредитной организации не ограничивается только банковскими сервисами. «Урал ФД» стремится облегчить жизнь предпринимателей и благодаря сопутствующим предложениям. К примеру, сейчас все торгово-сервисные предприятия обязаны иметь онлайн-кассы, но не все могут позволить себе такие расходы, поэтому банк начал предоставлять корпоративным клиентам онлайн-кассы в аренду и в рассрочку.

Представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться зарплатным проектом банка, проводить инкассацию денежной наличности, разместить средства на депозитах, а также получить качественное сопровождение внешнеэкономической деятельности.

Узнать подробную информацию о возможностях для предпринимателей, которые предлагает «Урал ФД», можно на сайте банка, в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов или по тел. +8-800-100-10-40.