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Из-за аварии с бензовозом на трассе М-5 вспыхнул пожар

Во второй часу ночи 2 декабря на 1825 километре трассы М-5 в Чебаркульском районе бензовоз столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом. Как сообщают очевидцы, в результате аварии дизельное топливо из бензовоза разлилось по дороге и начало гореть. В МЧС уточняют, что это был не груз, а топливо самого автомобиля.

Для ликвидации последствий ДТП от главного управления МЧС по Челябинской области было задействовано 16 человек и пять единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

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