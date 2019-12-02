Минпромторг обсудит запрет детских сигарет и шампанского

Минпромторг России обсудит с другими министерствами, а также с бизнесом и экспертами возможность ограничения розничной продажи детских сигарет и шампанского. Об этом говорится в ответе главы Минпромторга Дениса Мантурова на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия»), сообщает «РИА Новости».

Депутат предложил ограничить в стране продажу детского шампанского и детских сигарет. Они формируют у детей лояльное отношение к взрослым прообразам этих товаров, аргументировал свою идею господин Милонов.

В ответ на это Минпромторг сказал, что для введения каких-либо запретов нужны научные, аналитические и статистические данные, доказывающие, что нельзя решить проблему другим способом. Пока соответствующих исследований у министерства нет, уточнил господин Мантуров.

«Учитывая важность данного вопроса, а также с целью исключения возможных негативных последствий полагаем необходимым провести дополнительное обсуждение предложения по ограничению свободной розничной продажи "детского шампанского", "детских сигарет" и других "детских" товаров с привлечением к обсуждению заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (Минсельхоз России‚ Минздрав России, Минфин России‚ ФАС России, Минпросвещения), а также представителей предпринимательского и экспертного (научного) сообщества»,— предложил Денис Манутров.