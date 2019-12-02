В Саратовской области зарплату меньше 15 тыс. рублей получает четверть работников

Саратовская область оказалась на 60 месте в рейтинге субъектов РФ по уровню зарплат в 2019 году. Исследование провел РИА.

Из него следует, что в Саратовской области доля работающих граждан с заработной платой свыше 100 тыс. руб. в месяц составляет 1,5%, с зарплатой ниже 15 тыс. руб. в месяц – 24,5%. Медианная зарплата составляет 22,6 тыс. руб., а самые распространенные зарплаты – 15-34 тыс. руб.

Самые высокие доходы - в Чукотском автономном округе. Здесь доля граждан, получающих зарплату выще 100 тыс., составляет 32,1%,а самые распространенные зарплаты – 49-132 тыс. руб.

На последнем,85-м месте рейтинга находится Кабардино-Балкарская республика