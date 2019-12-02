В «Укроборонпроме» заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия

Заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром» и экс- депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил о победе над Россией на мировом рынке оружия. У концерна есть несколько предприятий, которые могут конкурировать на внешних рынках, сказал господин Найем в интервью телеканалу ATR.

«В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю ("Укроборонпром".— “Ъ”), мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России — основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем»,— сказал господин Найем (цитата по «РИА Новости»).

Господин Найем занимает должность заместителя гендиректора государственного концерна «Укроборонпром» с 11 ноября. Масштабную реформу госконцерна власти Украины анонсировали в марте. Это связано с тем, что «Укроборонпром» является ключевым звеном коррупционной схемы закупок для армии страны контрабандных запчастей из РФ. Считается, что к схеме может быть причастен бизнес-партнер экс-президента Украины Петра Порошенко, в отношении которого сейчас возбуждено 13 уголовных дел.

Подробнее о реформе госконцерна — в публикации “Ъ” «Оружие выстрелило, газ готов к атаке».