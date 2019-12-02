Премьер-министр Мальты намерен покинуть пост на фоне убийства журналистки

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат намерен уйти в отставку на фоне убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, сообщает Times of Malta. Он сообщил, что покинет пост после того, как Лейбористская партия выберет своего нового лидера.

Сейчас пост лидера партии занимает господин Мускат. По его словам, процесс изменений в руководстве партии начнется 12 января 2020 года. Через несколько дней после назначения нового лидера партии он уйдет в отставку и с должности премьер-министра. Он добавил, что проинформировал президента Мальты Джорджа Велла о своем решении.

Ранее мальтийская прокуратура предъявила местному предпринимателю Йоргену Фенеку обвинение в соучастии в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции во время взрыва автомобиля в 2017 году. Йоргена Фенека считают соратником премьер-министра страны Джозефа Муската. Отставки господина Муската потребовали тысячи протестующих, которые собрались в Валетте.

Напомним, репортер газеты Malta Independent Дафна Каруана Галиция погибла, когда в арендованном ею автомобиле сработало взрывное устройство. Журналистка была широко известна своими расследованиями возможных коррупционных связей правительства Мальты, которые она вела в рамках проекта Международного консорциума журналистов-расследователей и «Центра за честность в обществе» по базе данных Panama Papers. В своем блоге она упоминала имя Йоргена Фенека. После убийства трое предполагаемых исполнителей были задержаны и находятся под стражей в городе Марса. Дата суда над ними пока не установлена.

В 2018 году полиция заявила, что установила группу лиц «численностью более двух человек», которые, предположительно, организовали это преступление. Их имена и сфера деятельности в интересах следствия не раскрывались.