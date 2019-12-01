Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции

Мальтийская прокуратура предъявила местному предпринимателю Йоргену Фенеку обвинение в соучастии в убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции во время взрыва автомобиля в 2017 году, сообщает AP. Он признал себя невиновным, не потребовал залога и был заключен под стражу.

Йорген Фенек также подозревается в поощрении, организации или финансировании группы лиц с целью совершения преступления. Отельер и бывший директор мальтийской энергетической компании был задержан несколько дней назад, когда пытался покинуть Мальту на своей яхте.

Йоргена Фенека считают соратником премьер-министра страны Джозефа Муската. Родственники погибшей журналистки надеются, что политик, занимающий пост с 2013 года, подаст в отставку на фоне предъявленных обвинений.

Напомним, репортер газеты Malta Independent Дафна Каруана Галиция погибла, когда в арендованном ею автомобиле сработало взрывное устройство. Журналистка была широко известна своими расследованиями возможных коррупционных связей правительства Мальты, которые она вела в рамках проекта Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и «Центра за честность в обществе» (CPI) по базе данных Panama Papers. В своем блоге она упоминала имя Йоргена Фенека. После убийства, трое предполагаемых исполнителей были задержаны и находятся под стражей в городе Марса. Дата суда над ними пока не установлена.

В 2018 году полиция заявила, что установила группу лиц, «численностью более двух человек», которые, предположительно организовали это преступление. Их имена и сфера деятельности в интересах следствия не раскрывались.