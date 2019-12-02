Не менее 14 человек погибли при нападении на церковь в Буркина-Фасо

Не менее 14 человек были застрелены в ходе нападения на церковь в восточной части Буркина-Фасо во время мессы, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Среди погибших были подростки.

По словам собеседников агентства, личность боевиков еще не установлена. Они добавили, что нападение произошло в деревне Футури. Регион, где расположена деревня, известен бандитизмом и часто подвергается нападениям.

Другое нападение на мечеть в Салмосси в Буркина Фасо произошло 11 октября. Тогда были убиты 16 человек.