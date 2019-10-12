В Буркина-Фасо при атаке на мечеть погибли 16 человек

В результате нападения на мечеть в Буркина-Фасо 16 человек погибли, еще двое находятся в критическом состоянии, сообщает AFP со ссылкой на источник.
Нападение на мечеть в Салмосси произошло вечером в пятницу, 11 октября. 13 человек погибли на месте, трое скончались позже от полученных ранений.
Напомним, 2 октября боевики убили 25 военных в Мали. В ответ на атаку военные организовали совместную с вооруженными силами Буркина-Фасо операцию. Им оказали поддержку французские военные.
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