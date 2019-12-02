Россия создаст сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям

Вокруг границ России создадут сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, сообщили в Минобороны. Поле, в частности, позволит отследить пуски крылатых ракет и подъем в воздух боевой авиации

«В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении»,— сообщили журналистам в ведомстве (цитата по ТАСС).

В систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер». Первую такую станцию запустили 1 декабря в Мордовии. Новая радиолокационная станция (РЛС) способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на дальностях в 2 тыс. км от западных и южных границ России. Это позволит обеспечить время на отражение возможного удара по объектам на территории страны. «Дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики, чем мы занимаемся, задача такая активно рассматривается»,— сообщил главный конструктор «Контейнера» Михаил Петров.