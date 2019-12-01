В Мордовии заступила на боевое дежурство новейшая РЛС «Контейнер»

В городе Ковылкино в Мордовии в составе Воздушно-космических сил России заступила на боевое дежурство радиолокационная станция (РЛС) нового поколения «Контейнер». Станция находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года.

«Теперь мы наблюдаем возможные удары противника от нескольких сотен до 2 тыс. км до госграницы в режиме реального времени. Станция будет постоянно вести разведку. Она способна наблюдать обстановку на западном и южном воздушно-космических направлениях»,— рассказал командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин (цитата по «Интерфаксу»). Станция, в частности, будет видеть взлет палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей, отметил он.

Также станция сможет засечь взлет тактической авиации, массовый пуск крылатых ракет или даже единичные пуски гиперзвуковых ракет по объектам РФ. «Ранее мы такой информации не имели, эффективность предупреждения о начале воздушного нападения была гораздо меньше»,— сказал господин Демин.

Главный конструктор станции Михаил Петров отметил, что новейшая РЛС способна обнаруживать стелс-самолеты на дальности 3 тыс. км. «Самолеты, выполненные по технологии "стелс", для нас невидимками не являются: мы их все равно видим, сопровождаем, обнаруживаем на рубежах примерно до 3 тыс. км»,— заявил он. Приемная антенна новой станции засекает сигнал, который возвращается из Европы, стран Персидского залива, Китая, Казахстана и других государств, подчеркнул господин Петров. Сигнал излучается из передающего центра за несколько десятков километров от РЛС. В новой станции реализован принцип отражения сигнала от ионосферы, сказал он.