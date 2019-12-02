Финансы торопят «позеленеть»

Сегодня в Мадриде открывается очередная сессия климатических переговоров ООН (COP25). Важнейшей темой на ней станет вопрос «зеленых» финансов: утверждение правил нового экономического механизма Парижского соглашения (ПС), наполнение климатических фондов ООН, средства которых идут на поддержку развивающихся стран, стандарты «зеленого» банковского финансирования. ООН также продолжает призывать страны повысить цели снижения выбросов парниковых газов на фоне роста их концентрации в атмосфере.

Изначально COP25 должна была пройти в Бразилии, но после избрания Жаира Болсонару в октябре 2018 года страна отозвала заявку на проведение мероприятия. Позже конференцию предложило провести у себя правительство Чили, но в конце октября 2019 года также отменило мероприятие из-за массовых протестов в стране. В результате уже в начале ноября правительство Испании (также не избежавшей массовых беспорядков во второй половине 2019 года) поддержало мероприятие, предложив перенести саммит в Мадрид.

COP25 — довольно важное мероприятие для международного климатического процесса. Оно проходит буквально за месяц до начала работы Парижского климатического соглашения (формально вступило в силу еще в ноябре 2016 года после ратификации необходимым количеством стран). Именно здесь должны быть утверждены финальные правила работы соглашения. Дискуссии стран сейчас сосредоточены вокруг экономических механизмов нового соглашения, приходящих на смену их киотским аналогам.

Камнем преткновения выступает вопрос о возможности переноса карбоновых кредитов с предыдущего периода (на чем настаивает, в частности, Бразилия), а также о синхронизации новой системы передачи углеродных квот с CORSIA (создаваемой под эгидой ICAO системой компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации). Также на конференции от стран—ведущих эмитентов парниковых газов ожидается, с одной стороны, повышение целей по снижению выбросов парниковых газов, а с другой — увеличение вклада в международные климатические фонды, финансирующие программы по снижению выбросов и адаптации к изменению климата развивающихся стран. Пока, по мнению ООН и международных экспертов, усилий в обеих областях недостаточно. В частности, вышедший на прошлой неделе отчет «Emissions Gap Report» («Доклад о разрыве в уровнях выбросов»), подготовленный Программой ООН по окружающей среде, призывает страны снижать выбросы парниковых газов на 7,6% в год между 2020 и 2030 годами для сдерживания роста глобальной температуры на планете в пределах 1,5 градуса Цельсия (что также является одной из целей Парижского соглашения). Текущий же уровень климатических обязательств выводит планету на повышение глобальной температуры на 3,2 градуса. Также на прошлой неделе Всемирная метеорологическая организация выпустила исследование, в котором говорится, что концентрация CO2, метана и закиси азота (трех важнейших парниковых газов) достигла новых рекордных уровней в мире. К началу климатического саммита группа международных климатологов опубликовала новое исследование в журнале Nature, утверждающее, что планета приблизилась к критической точке — многие изменения (от таяния вечной мерзлоты, а также льда в Арктике и Антарктике до лесных пожаров и исчезновения кораллов) могут стать необратимыми. «В этом году мы наблюдали целый ряд негативных последствий ускоряющихся климатических изменений — участившихся засух, штормов, волн жары и лесных пожаров, которые уже приводят к увеличению бедности, ухудшению ситуации со здоровьем населения, повышению уровней неравенства и усилению миграционных процессов. Окно возможностей для решения климатической проблемы существенно снижается — нам надо срочно использовать все инструменты многостороннего сотрудничества для повышения уровня снижения выбросов парниковых газов и перестройки мировой экономики на путь низкоуглеродного и устойчивого развития»,— заявила в преддверии открытия конференции генсек Рамочной конвенции ООН по изменению климата Патрисия Эспиноса.

Впрочем, как подчеркивают эксперты, даже в условиях застоя в официальной климатической повестке важной на конференции ООН станет неофициальная ее часть, прежде всего связанная с вопросами «зеленого» финансирования. «С одной стороны, уровень сокращения угольной генерации и закрытия угольных станций в мире наряду с введением новых систем углеродного регулирования ("цены на углерод") пока несколько ниже, чем требуется, с другой — в последние месяцы мы видели ряд новых инициатив со стороны финансового сектора, которые могут существенно повлиять на дальнейший путь развития мировой экономики»,— рассказал “Ъ” глава программы «Климат и энергетика» «WWF России» Алексей Кокорин.

В Мадриде также пройдет встреча представителей международных банков и институтов развития, которые будут обсуждать новые приоритеты в области низкоуглеродного развития и требования к «зеленым» инструментам финансирования и инвестпроектам. Напомним, что в середине ноября Европейский инвестиционный банк объявил о решении переориентировать деятельность на климатические проекты, прекратив финансирование проектов в области ископаемого топлива с конца 2021 года. Дискуссии об обязательном раскрытии климатической и социально-экологической информации в инвестиционных проектах также ведутся на уровне ОЭСР и МСФО.

Все эти вопросы важны и для российской экономики, зависимой от доходов сектора добычи ископаемого топлива: экспорт РФ является одним из самых углеродоемких в мире, подчеркивают эксперты. «Надо быть готовыми к тому, что на COP25 будут приняты последние решения по правилам реализации ПС. У нас уже три года должна функционировать система отчетности о выбросах, но определение ее правил регулярно откладывается, что несет существенные риски возможного введения против РФ мер углеродного протекционизма»,— говорит член генсовета «Деловой России», директор по развитию «Национальной организации поддержки проектов поглощения углерода» Олег Плужников.

Напомним, что в сентябре РФ присоединилась к ПС. Также, по данным “Ъ”, к середине ноября «Центр энергоэффективности — XXI век» закончил разработку Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития России и предоставил ее в Минэкономики. Одновременно с этим из последней версии законопроекта о регулировании выбросов парниковых газов, внесенной в правительство в середине октября, были исключены пункты об установлении целевых уровней выбросов парниковых газов и сборах за из превышение, а также о введении механизма обращения «углеродных единиц» — предполагается, что система углеродного регулирования в стране будет создаваться на добровольных началах.

Ангелина Давыдова