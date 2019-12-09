Великолепная пятерка

Избитая, но от этого не менее точная фраза «настроение праздника мы создаем себе сами» становится особенно актуальной в канун Нового года и, конечно, в первую очередь относится к родителям.

Хотите, чтобы малыши поверили в сказку и запомнили удивительное чувство непонятной радости, возбуждения и восторга перед зимними праздниками? Так не ждите, когда на вашей улице повесят праздничную иллюминацию, а скорее пишите список лучших детских фильмов-сказок, планируйте домашний мастер-класс по приготовлению рождественского пирога, раскладывайте повсюду апельсиновые корочки и корицу и начинайте отсчитывать дни до Нового года вместе с героями самых увлекательных книжек про зиму и Рождество!

Фото: МИФ

Только не говорите, что вы не читали ни одной книги Андреаса Шмахтла о маленькой белой мышке Тильде! Потому что если вашему ребенку около 5 лет и вы этого еще не сделали, то надо срочно исправлять ситуацию, а сейчас для этого самый подходящий момент. Сборник из 24 рассказов о Тильде и ее друзьях под названием «Рождество и Новый год» — это литературный адвент-календарь. Начните его читать за 24 дня до новогодней ночи (ну, или до Старого нового года, если раньше не успели) — и весь ваш декабрь будет наполнен забавными и уютными историями о том, как в Европе и люди, и звери готовятся к зимним праздникам.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 4+

Фото: КомпасГид

«С Новым годом, Бобо!» Маркуса Остервальдера рассказывает о том, как познает мир маленький соня Бобо. Мы так точно и не определились в том, кто он — белка или барсук, но это и не важно. А важно то, что он все видит впервые и делится своими эмоциями и в тексте, и на картинках.

Издательство «КомпасГид», 2+

Фото: Розовый жираф

«Снежный сон» писателя и художника Эрика Карла — еще одна история про ожидание праздника и подготовку к Новому году для самых маленьких. Вы же знаете его книжку о голодной гусенице? Ну вот и эта такая же: сюжет незатейлив, но прекрасен в своей простоте, а книга, как всегда, шикарно оформлена.

Издательство «Розовый жираф», 1+

Фото: Самокат

Здорово, когда автор одновременно является и иллюстратором книги, потому что уж он-то точно все знает про внешность своих персонажей и атмосферу, в которой они живут. Книжка-картинка Катерины Горелик «Мишки и Новый год» — продолжение придуманной автором истории о летних приключениях медвежат. «Зимняя» вышла еще симпатичнее! Медвежата собирают своих кузенов со всего мира: панду, гималайского медведя и нашего бурого мишку, чтобы вместе встретить новогоднюю ночь на Северном полюсе.

Издательство «Самокат», 4+

Фото: МИФ

«Зимняя книга волшебных игр», по сути, и не книга даже, а прекрасно иллюстрированный набор из восьми настольных игр-бродилок, которые, как обещают издатели, перенесут вас в новогоднюю сказку. В конце книги спрятаны картонные фигурки-фишки и кубик, а на каждом из ее разворотов расположено поле для одной игры. Где-то надо обогнать оленей, а где-то — помочь выбрать дровосекам лучшую елку.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 4+

Кристина Лавровская