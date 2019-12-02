Бывший глава федерации бокса устроился директором школы в Перми

Известный в прошлом боксер и бывший руководитель ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» Петр Павлов вновь получил должность. С 29 ноября он работает директором МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района Перми», свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Данные о новом директоре обновлены и на сайте учреждения. Прежний руководитель школы Андрей Зыков теперь значится замдиректора школы по административно-хозяйственной части.

Напомним, Петр Павлов был видным спортивным функционером в Прикамье в период правления Виктора Басаргина, входил в команду экс-министра спорта Павла Ляха. Он уволился с должности директора ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» в октябре 2017 года. В 2018 году он также покинул пост президента федерации бокса Пермского края.

Сейчас он вновь вернулся к активной работе. Детская спортивная школа Кировского района была создана в 1944 году. В 1992 году учреждение получило статус «Школа олимпийского резерва». Напомним, что бывший министр культуры края Игорь Гладнев также возглавляет школу - № 41 в Перми.