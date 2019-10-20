Афганские выборы остались без победителя

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Афганистана заявила, что не может огласить даже предварительные итоги президентских выборов, прошедших в стране три недели назад. При этом явка была столь низкой, что ни один кандидат в любом случае не сможет заявить о своей полной легитимности. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, это позволяет Вашингтону вернуться к переговорам с движением «Талибан», а затем сформировать переходное правительство, нивелировав значение выборов. О том, что США рассматривают такой вариант, может свидетельствовать неожиданный визит в Кабул главы Пентагона Марка Эспера.

Победитель президентских выборов в Афганистане, которые прошли еще 28 сентября, остается неизвестен. Хотя ранее ЦИК обещал огласить предварительные результаты 19 октября, а окончательные — 7 ноября, в субботу представители комиссии лишь констатировали, что в ближайшее время никаких результатов не будет. Глава ЦИКа Хава Алам Нуристани извинилась перед избирателями, но дала понять, что задержка вынужденная и благодаря ей можно будет обеспечить большую достоверность подсчета. Эту позицию поддержал и действующий президент Афганистана Ашраф Гани, который рассчитывает переизбраться на второй срок. «Афганский народ жаждет услышать результаты президентских выборов, но мы уважаем решение ЦИКа отложить оглашение результатов, чтобы убедиться в честности, прозрачности и подотчетности последнего голосования»,— написал он в Twitter.

Между тем оппозиционеры заранее объявили о предвзятости подсчета, а главный противник президента Гани глава исполнительной власти Абдулла Абдулла даже заявил о своей победе.

Особенно много вопросов вызывают система идентификации избирателей по отпечатку пальца и загрузка этих данных на общий сервер. Сначала выяснилось, что передать данные на расстоянии технически невозможно, поэтому все устройства для считывания отпечатков придется везти в Кабул. При этом часть из них оказалась попросту утеряна, а часть — технически неисправна. Если ранее члены комиссии обещали, что будут учитывать только бюллетени с отметкой о прохождении биометрической идентификации, то теперь это правило может быть пересмотрено. Во всяком случае, за признание небиометрических бюллетеней действительными выступают Ашраф Гани и поддерживающие его партии.

Затягивание подсчета голосов — обычное дело для Афганистана. «Афганский избирательный процесс уже приобрел определенные традиции,— рассказал “Ъ” эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.— Первая — никогда не признавать свое поражение. Культуры признания победы конкурента там нет вовсе. Вторая традиция заключается в том, что выборы не единственная процедура определения легитимности руководителя страны. Победитель выявляется не в ходе выборов, а в ходе поствыборных консультаций различных сил. Сначала они могут выглядеть как взаимные обвинения и даже угрозы, однако затем все спокойно садятся за стол переговоров и обсуждают интересы. Ну и третья традиция — это иностранное, а именно американское, посредничество в урегулировании споров».

Однако на этот раз ситуация несколько сложнее, и поэтому неопределенность с победителем создает больше вариантов развития событий. Как ранее предполагали эксперты, выборы и следующий за ними подсчет голосов будут использованы Вашингтоном как пауза в переговорах с террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ). Полностью отказываться от идеи включения талибов в афганский политический процесс американские власти якобы не собираются, тем более что это может стать серьезным козырем перед выборами. К этой мысли Вашингтон подталкивают и сами талибы, которые в начале сентября восприняли решение президента США Дональда Трампа о приостановке переговоров с недоумением. «Президент Трамп сказал на встрече с избирателями: “Мы рассчитывали пробыть в Афганистане недолго, но прошло уже 19 лет. Пришло время вернуть их (военнослужащих.— “Ъ”) домой”,— написал в своем Twitter пресс-секретарь политического офиса талибов в Катаре Мухаммад Сухейл Шахин 11 октября.— Люди встают, аплодируют. На самом деле это требование и американского, и афганского народов». Двумя днями позже он добавил: «Да, бесконечные войны должны заканчиваться. Их придется закончить в один из дней, так почему не сейчас? Это поможет всем, чтобы установить вместо них прочный мир».

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В беседе с “Ъ” господин Шахин отметил, что талибы надеются на восстановление переговоров с США, потому что это, по их мнению, единственный путь к разрешению афганского конфликта.

«Пока не могу сказать о прогрессе, но попытки восстановить переговоры есть»,— сказал он.

Стоит отметить, что спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад, который до срыва переговоров достаточно часто выступал публично, в последние месяцы предпочитает оставаться в тени. С начала сентября он сделал всего две записи в Twitter: поздравил афганский телеканал Tolo News с 15-летием и сообщил о встрече с новым главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Между тем агентство Reuters и газета The New York Times со ссылкой на источники сообщали, что в начале месяца господин Халилзад тайно встречался еще и с талибами — в Исламабаде. Однако представитель талибов Мухаммад Сухейл Шахин заявил “Ъ”, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Другой визит, который связан с афганским урегулированием, начался в воскресенье: глава Пентагона Марк Эспер неожиданно вылетел в Кабул, где посетил базу операции США и НАТО «Решительная поддержка». Господин Эспер сказал сопровождавшим его журналистам, что американский контингент в Афганистане можно сократить с 14 тыс. до 8,6 тыс. военнослужащих без ущерба для операций против террористов «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе организации запрещены в РФ). «Цель — все еще достижение мирного соглашения, которое на определенном этапе станет политическим соглашением. Это лучший путь»,— прокомментировал планы Вашингтона по Афганистану господин Эспер.

Правда, если политическое соглашение все же будет достигнуто, любому победителю президентских выборов в Афганистане придется де-факто сложить свои полномочия в пользу переходного правительства.

Поэтому, по мнению эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, Вашингтону выгоднее, чтобы на выборах победил менее амбициозный кандидат — Абдулла Абдулла. «Вероятно, американцы рассчитывают, что чем дольше будут считать голоса, тем больше появится оснований заявить о победе Абдуллы,— заявил в беседе с “Ъ” Аркадий Дубнов.— Правда, кроме формальной победы есть еще победа моральная. Учитывая, что официальная явка составила 17%, а реальная еще меньше, о своей моральной победе не сможет заявить ни один кандидат. Тем лучше для американцев и их планов сформировать переходное правительство».

Кирилл Кривошеев