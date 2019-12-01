«Начинают рассказывать детям о том, что история христианства — это выдумки»

Архиепископ Аланский и Владикавказский Леонид (Горбачев) на проповеди в главном соборе Северной Осетии подверг критике действия руководства республики, фактически обвинив его в срыве подготовки к празднованию 1110-летия крещения Алании и потворствовании развитию неоязычества. Запись проповеди, сделанная 24 ноября, появилась в сети только в четверг и за сутки стала самой пересылаемой записью в мессенджерах и соцсетях жителей Северной Осетии.

Проповедь стала логическим продолжением скандала, разгоревшегося три месяца назад, когда появилось письмо православных, адресованное владыке Леониду, в котором они жаловались на притеснения со стороны руководства республики и адептов так называемой традиционной веры осетин. Под письмом подписалось около 3 тыс. человек, однако никакой реакции со стороны республиканских властей не последовало, за исключением проведенного наспех круглого стола, на который представители епархии демонстративно не пришли.

В прошлое воскресенье владыка Леонид рассказал о проблемах православия в республике во время своей проповеди, на которой присутствовало порядка 1 тыс. человек. Он, в частности, заявил, что «заверения главы республики (Вячеслава Битарова.— “Ъ”) святейшему патриарху, что Осетия-Алания будет развиваться в православном векторе, не выдерживают критики». По мнению священнослужителя, руководство республики никак не подтверждает высказанных ранее намерений софинансировать роспись главного собора Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании, которое будет отмечаться в 2022 году. Архиепископ возмущен, что в то же время власти региона заложили в программу празднования 1100-летия крещения «турниры по стрельбе, борьбе и конному спорту», а также работы по «ремонту очистных сооружений». Кроме того, архиепископ резко высказался о растущем влиянии традиционалистов (сторонников сохранения и воспроизводства осетинских этнических традиций и ценностей):

«Открыта площадка для различного рода проповедников, не имеющих педагогического образования, которые едут в школы и от имени “Стыр Ныхаса” (общественная организация традиционалистов под патронатом администрации главы Северной Осетии.— “Ъ”) начинают рассказывать детям о том, что история христианства — это выдумки и такого вообще не было. Но зато есть скифо-сарматские обычаи и традиции. Люди, опомнитесь!» — призвал в проповеди владыка Леонид.

Официальной реакции руководства Северной Осетии на проповедь священнослужителя не последовало. Более того, когда “Ъ” связался с представителями администрации республики, там заявили, что «не собираются ничего говорить о провокациях», как и реагировать на них. Тем временем многочисленные Telegram-каналы, лояльные к руководству Северной Осетии, обвиняют владыку Леонида в «разжигании межрелигиозной розни», «атаке на истинную веру осетин» и «политических интригах». При этом, по информации “Ъ”, сотрудники администрации главы республики сделали несколько попыток выйти на руководство епархии, чтобы потребовать прекратить «нагнетать ситуацию», но происходило это на уровне клерков среднего уровня, поэтому говорить с ними никто не стал. В Аланской и Владикавказской епархии РПЦ также воздержались от комментариев, отметив лишь, что «все, что можно было сказать на эту тему, сказал архиерей, больше добавить к этому нам нечего».

Заур Фарниев, Владикавказ