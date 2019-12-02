Интернет подземного поколения

В московском метро сменился лидер по скорости интернета: показатели «МегаФона» и МТС оказались выше, чем у провайдера Wi-Fi «МаксимаТелеком», занимавшего первое место в последние годы, выяснила TelecomDaily. «МаксимаТелеком» настаивает, что продолжает лидировать по объему пропускаемого в метро интернет-трафика. Доступ в интернет по Wi-Fi в метро остается важным для пользователей, но пакетные тарифы и растущее покрытие сети 4G в подземке постепенно отодвигают его на второй план, предупреждают эксперты.

Лидером по скорости мобильного интернета в московском метро в третьем квартале 2019 года стал «МегаФон», говорится в исследовании TelecomDaily (есть у “Ъ”). Средняя скорость скачивания данных у оператора составила 76,5 Мбит/с. С незначительной разницей на втором месте по скорости оказалась МТС (74,6 Мбит/с), затем Wi-Fi «МаксимаТелеком» (45 Мбит/с), на четвертой позиции — Tele2 (22,3 Мбит/с), на пятой — «Билайн» (15,3 Мбит/с). При этом у операторов была зафиксирована значительная разница в скоростях на разных линиях, отмечает TelecomDaily.

«МаксимаТелеком» начала развивать сеть Wi-Fi в московском метро с 2013 года. Сотовые операторы приступили к активному строительству сетей 4G LTE в подземке около года назад, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Прошлым летом перед чемпионатом мира по футболу в городах России TelecomDaily измеряла скорость интернета только на кольцевой линии в Московском метрополитене, и тогда лидером была «МаксимаТелеком», вспоминает господин Кусков. «Мы наблюдаем, как Wi-Fi в метро отходит на второй план»,— констатирует он.

В «МегаФоне» согласны с результатами исследования TelecomDaily. Еженедельно абоненты оператора в метро потребляют около 500 ТБ мобильного трафика — в 2,5 раза больше по сравнению с февралем 2019 года, указывает директор по стратегическому планированию инфраструктуры «МегаФона» Андрей Грачев. «Замеры скоростей зачастую делаются в интересах заказчиков и не несут ценности для клиентов операторов, поскольку отображают лишь один вырванный из контекста параметр качества связи»,— прокомментировали в пресс-службе МТС. LTE-cети МТС и «МегаФона» в метро построены по модели совместного использования инфраструктуры, они «технически идентичны», при этом у МТС сеть «самая развитая», утверждает представитель этого оператора. В 2018 году Tele2 первым из операторов покрыл сетью 4G все станции московского метро, напомнил представитель оператора. По его словам, до конца этого года сеть 4G Tele2 станет доступна на протяжении трети путей столичной подземки. «Tele2 поддерживает самые высокие темпы строительства сети в тоннелях метро»,— уверяет он. «Вымпелком» (бренд «Билайн») также намерен обеспечить покрытие сетью 4G на всех станциях метро, говорят в компании. Собеседник в одном из операторов также обратил внимание на недавний опрос AC&M Consulting (см. “Ъ” от 28 ноября), показавший, что стабильность сети и стоимость подключения оказались для абонентов важнее, чем высокая скорость.

«Мы рады, что спустя шесть лет после появления Wi-Fi в метро сотовые операторы осознали необходимость связи в тоннелях и поездах»,— иронизирует представитель компании «МаксимаТелеком» Анастасия Самойлова. Во всем мире сотовые и Wi-Fi-сети взаимодополняют и разгружают друг друга для лучшего абонентского опыта, отмечает она. Но пока сеть Wi-Fi в метро пропускает в разы больше трафика, чем сотовые сети: 150 ТБ данных в день против 360 ТБ в неделю у МТС, указывает Анастасия Самойлова. Провайдер не ожидает драматического влияния на бизнес после выхода операторов в метро, продолжает представитель компании. «У Wi-Fi в метро остается значительное преимущество: это бесплатный городской сервис, особенно актуальный в ситуации роста цен на услуги операторов и трафика»,— резюмирует Анастасия Самойлова. Как писал “Ъ” 28 октября, «МаксимаТелеком» 23 октября запустила новый механизм подключения к интернету на 7 минут: так можно вернуть часть клиентов, перешедших с Wi-Fi на сети мобильных операторов, поясняли эксперты.

Сравнивать 4G и Wi-Fi не совсем корректно, уверен инвестменеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Но как бы то ни было, многие пользователи Wi-Fi в московском метро сталкиваются с трудностями, поскольку "МаксимаТелеком" не всегда удовлетворяет требованиям качества и покрытия, а кроме того, их недовольство вызывает обилие рекламы»,— рассуждает он. И операторы, соответственно, реагируют на это недовольство и пытаются улучшить к себе отношение клиентов на ключевом для себя рынке, объясняет господин Нигматуллин. «Понятно, что пользователи проводят значительное время в столичном транспорте, в том числе в метро, и операторы связи не хотели бы терять этот рынок, даже если это дороже и технологически сложнее»,— указывает аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович. Для многих пользователей Wi-Fi в метро остается более удобным, не все из них используют безлимитные тарифы, добавляет он.

Дмитрий Шестоперов