Железные дороги тянутся к автомобильным

До 2025 года ОАО РЖД потратит на IT-проекты 220 млрд руб., из которых около 100 млрд руб. вложит в цифровую трансформацию. Уже с 2020 года откроется платформа мультимодальных пассажирских перевозок, через которую можно будет купить билеты не только на поезда ОАО РЖД и партнерских железных дорог Европы, но и на авто- и авиатранспорт, включая, возможно, такси. Сервис обойдется монополии в 7,4 млрд руб. Эксперты говорят, что он может способствовать цифровизации отстающих сейчас в этой области видов транспорта.

ОАО РЖД в следующем году запустит цифровую платформу мультимодальных пассажирских перевозок, рассказал директор компании по IT Евгений Чаркин. Сервис уже работает в формате B2B, с 2020 года будет запущен и для B2C. Инвестиции в платформу до 2025 года в ОАО РЖД оценивают в 7,43 млрд руб.— в эту сумму входит не только система продажи билетов, но и дополнительные сервисы, система управления клиентским опытом и другие элементы.

По словам топ-менеджера, в первую очередь в сервис будут интегрированы железнодорожные, авиа- и автобусные перевозки. Также планируется добавить перевозки водным транспортом, которые уже представлены комбинацией паром—железная дорога в Якутии, рассматривается подключение Карелии и Петербурга (комплексная услуга: поезд—катер «Метеор»). Прорабатывается возможность интеграции заказа такси. В этот же сервис, пояснил господин Чаркин, будет встроена продажа билетов на зарубежные железные дороги — пока речь идет о Trenitalia, Deutsche Bahn, «также мы смотрим на SNCF (Франция.— “Ъ”)». Взаимодействие с ними будет строиться как путем прямой интеграции с системами иностранных перевозчиков, так и с использованием крупных агрегаторов, например Amadeus. В отношении автобусных перевозок речь пока идет только о России.

Железнодорожные билеты на сети ОАО РЖД будут продаваться без наценки, говорит топ-менеджер, но в отношении других видов транспорта компания «будет стараться монетизировать свои сервисы». Платформа может стать одним из опорных элементов для единого пассажирского билета, концепцию которого разрабатывает Минтранс, уточнил господин Чаркин.

«Создание цифровых инструментов организации мультимодальных пассажирских перевозок будет способствовать проникновению онлайна (например, доля офлайна в сфере автобусных перевозок составляет 90–97%) и в долгосрочной перспективе благоприятно скажется на общем развитии отрасли,— говорит директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов.— Для объединения данных нужно проводить большую работу по созданию единого справочника геопоинтов, который будет обогащен информацией о вокзалах, перевозчиках и так далее».

Общие инвестиции во все IT-проекты долгосрочной программы развития холдинга до 2025 года оцениваются в 220 млрд руб., из них примерно 100 млрд руб. будет вложено в цифровую трансформацию. Прямой эффект от нее для своего бизнеса холдинг оценивает в 153 млрд руб., кумулятивный для экономики РФ в целом — в 400 млрд руб.

Наиболее дорогостоящей цифровой платформой (15,9 млрд руб.) станет платформа оператора линейной инфраструктуры, предполагающая внедрение цифрового моделирования в строительство и эксплуатацию, автоматизированную диагностику объектов инфраструктуры и так далее. Еще 13,4 млрд руб. ОАО РЖД потратит на платформу непроизводственных процессов. На платформы мультимодальных грузовых перевозок и транспортно-логистических узлов будет направлено 9,6 млрд и 9,1 млрд руб. соответственно. В 4,3 млрд руб. обойдется платформа тягового подвижного состава, в 3,9 млрд руб.— платформа управления перевозочным процессом.

Наталья Скорлыгина, Дмитрий Шестоперов