УПК Приморск останется в Ленобласти

На общественном экологическом совете при губернаторе Ленобласти активисты заявили о «губительном воздействии» глубоководного портового терминала «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» (УПК Приморск) в Выборгском районе, совладельцем которого является бизнесмен Илья Трабер. Граждане недовольны вырубкой леса, боятся угольной пыли и опасаются сокращения популяции исчезающей балтийской нерпы. Инвестор продолжает утверждать, что здоровью и безопасности местных жителей ничего не грозит. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал присвоить статус особо охраняемой природной территории Высокинскому озеру и бухте Желтой, за которые больше всего переживают градозащитники, но подчеркнул, что вопрос о переносе местоположения комплекса не стоит и он будет построен.

Как сообщил руководитель проектов энергетического отдела российского отделения «Гринписа» Рашид Алимов, ссылаясь на данные противников комплекса, экологии Приморска и близлежащих территорий будет нанесен непоправимый ущерб. В двух километрах от Приморска находится природный заказник «Березовые острова», и угольный порт навсегда изменит экосистему и экологию акватории Финского залива в районе Приморска, добавляет руководитель инициативной группы «Стоп Порт» Марина Паркина. Сегодня здесь водится исчезающая балтийская нерпа, произрастает несколько видов краснокнижных растений, а дноуглубительные работы и строительство причалов приведут к значительному сокращению количества рыбы в заливе Бьеркезунд, уверена она.

Активисты также недовольны вырубкой леса, который закрывал Приморск от неприятных запахов со стороны нефтяного порта. Они сообщили и о планируемой застройке территории вокруг Высокинского озера и бухты Желтая, из-за чего Ермилово превратится «в одну сплошную промышленную зону». Раньше эта территория была излюбленным местом туристов, а сейчас въезд на нее запрещен, говорят они. Летом активисты заказали проведение общественной экологической экспертизы проекта центру ЭКОМ. Движение «Стоп Порт» рассчитывает, что инвестор откажется от строительства комплекса, заявила “Ъ” Марина Паркина.

Рашид Алимов добавил, что в связи с целями Парижского соглашения политика в Европе и других странах связана с поэтапным сокращением использования угля для генерации электроэнергии, так как это топливо оказывает серьезное негативное влияние на изменение климата. Поэтому планы значительного увеличения экспорта угля обречены на провал, уверен он. В июле российское отделение «Гринписа» передало заместителю министра энергетики РФ Анатолий Яновскому и председателю комитета Госдумы по энергетике Павлу Завальному список конфликтов, связанных с добычей и транспортировкой угля в России. В него вошло несколько портовых комплексов страны, в том числе и УПК Приморск, сообщил господин Алимов.

Генеральный директор УПК Приморск Андрей Сизов напомнил, что объект был включен в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта и основной задачей проекта он видит создание современного высокотехнологичного и экологически чистого УПК. Перевалка сыпучих грузов будет осуществляться на специализированных терминалах с использованием закрытых технологий разгрузки, а способы хранения и транспортировки исключают негативное воздействие на окружающую среду, заверил он. Этому поспособствуют и морские транспортные суда, которые будут работать преимущественно на газомоторном топливе. «Приморский УПК стремится к применению наилучших мировых природоохранных практик, используемых для перевалки грузов в морских портах»,— подчеркнул Андрей Сизов. Он добавил, что после проведения общественных слушаний по проекту, которые прошли летом этого года (см. “Ъ” от 25.07.2019), деятельность Приморского УПК неоднократно подвергалась проверкам со стороны профильных комитетов правительства Ленобласти и природоохранной прокуратуры. По их итогам подтвердились соблюдение инвестором природоохранного законодательства и сохранность краснокнижных растений, указал Андрей Сизов.

Поговорив с экологами, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение Департаменту Росприроднадзора по СЗФО провести замеры воздуха в зоне строительства подъездных путей, а областным чиновникам присвоить статус особо охраняемых природных территорий Высокинскому озеру и бухте Желтой, за судьбу которых больше всего переживают активисты. «Либо договоримся с собственниками, либо придется судиться»,— сказал он. Господин Дрозденко также рекомендовал УПК Приморск пойти по пути дочки «Газпрома» — компании Nord Stream 2 AG, реализующей «Северный поток - 2». Газпровод проходит на территории Кингисеппского района, в том числе по особо охраняемой природной территории — Кургальскому заказнику. Осенью этого года Nord Stream 2 AG передала областному правительству «дорожную карту» сроком на 30 лет, направленную на сохранение биоразнообразия заказника и строительство социальных объектов в Ленобласти. В эти мероприятия инвестор рассчитывает вложить €30 млн.

Резюмируя встречу с активистами, Александр Дрозденко заверил, что речь о переносе или прекращении проекта реализации портового комплекса не идет. Схема расположения объекта была утверждена в 2008 году, а все необходимые изыскания на Балтике проводились еще в начале 2000-х годов, когда это место было определено для размещения порта. Он добавил, что требования к санитарной защитеПриморского УПК намного жестче по сравнению с уже действующими портами Выборг или Высоцк, работающими в границах населенных пунктов. «Подобная реакция активистов уже была и во время строительства порта Усть-Луга, который сегодня переваливает 100 млн тонн грузов в год. Нерпа как жила там, так благодаря специально проведенным мероприятиям и живет, белые лебеди как летали, так и прилетают»,— подытожил он.

Соглашение о создании глубоководного портового терминала «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» было подписано между правительством Ленинградской области и компанией зимой этого года. Проект предусматривает создание терминала в порту Приморск мощностью 70 млн тонн в год, в том числе 25 млн тонн угля, а также минеральных удобрений, генеральных грузов и зерна с возможностью приема судов дедвейтом до 200 тыс. тонн и осадкой до 16 м. Ввести объект планируется в 2022 году, его стоимость составляет 170 млрд рублей. Еще 25 млрд рублей будет направлено на строительство четырехполосной автодороги протяженностью 42 км общего пользования от федеральной трассы «Скандинавия» до портового комплекса.

Будущий портовый комплекс будет расположен на площади 760 га. Для его создания требуется вырубить 350 га леса в районе Приморска, большая часть из которых уже «сведена». В этом году жители Выборгского района начали проводить митинги против строительства портового терминала на берегу Финского залива рядом с городом Приморск и поселками Ермилово, Касаревка и Балтийское. В комитете по природным ресурсам Ленобласти утверждают, что проект прошел все необходимые экспертизы и инвестор займется лесовосстановлением земель сельхозназначения на территории Ленобласти на той же площади, которая подлежала вырубке.

ООО «Приморский УПК» зарегистрировано в 2015 году, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». По 24,7% акций компании принадлежат Илье Траберу и Рамису Дебердееву, по 15,2% Артему Бегуну, Владимиру Даниленко и Сергею Пупко, 5% — у бывшего генерального директора «Ленэнерго» Андрея Сизова. В 2017 году телеканал «Дождь» выпустил документальный фильм «Питерские», в котором упоминается Илья Трабер. В нем бизнесмена называли «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин». Господин Сизов стал акционером компании в ноябре этого года, занимая на тот момент пост гендиректора УПК.

Ольга Кантемирова