Состояние четырех пострадавших в ДТП в Забайкалье оценивается как тяжелое

Врачи оценивают состояние четырех пострадавших после ДТП с автобусом в Забайкалье как тяжелое, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. Одна пациентка прооперирована, рассказали там.

«По состоянию на 14:00 мск состояние четырех пациентов расценивается как тяжелое»,— говорится в сообщении.

Крупнейшие ДТП с автобусами в России за последние годы Читать далее

Региональный Минздрав опубликовал список эвакуированных с места ДТП — 19 пострадавших доставлены бригадами скрой медицинской помощи в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую центральные районные больницы.

При падении с моста пассажирского автобуса в Забайкальском крае погибли 19 человек. Автобус, следовавший по маршруту Чита—Сретенск, упал на лед и перевернулся. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать лопнувшее колесо автобуса.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Автобус упал с моста».