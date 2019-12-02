Экс-министр задержался на свободе

Магасский районный суд Ингушетии признал бывшего министра финансов республики Руслана Цечоева виновным в нецелевом расходовании 2 млрд руб. из средств бюджета и приговорил к пяти годам лишения свободы. Однако сам экс-чиновник на финальное заседание суда по своему делу не явился и, как рассказали “Ъ” в правоохранительных органах, был объявлен в розыск.

Продолжавшееся почти четыре года следствие, а затем и судебное разбирательство по делу о нецелевом использовании минфином Ингушетии более 2 млрд руб. бюджетных средств закончилось обвинительным приговором в отношении экс-министра финансов республики Руслана Цечоева. Магасский районный суд определил ему в виде наказания пять лет колонии общего режима. Впрочем, сам экс-чиновник на оглашение приговора не явился, в связи с чем был объявлен в розыск.

Скандал, закончившийся приговором бывшему министру финансов Цечоеву, начался в середине февраля 2015 года. Тогда ингушские СМИ сообщили о невыплатах заработной платы в десятках бюджетных организаций республики — школах, детских учреждениях, больницах и поликлиниках. Публикации стали поводом для прокурорской проверки. В результате выяснилось, что работники бюджетных учреждений действительно не получили заработную плату за январь. Причем, как установили проверяющие, деньги на зарплату бюджетникам из Москвы были получены вовремя, однако местный минфин распорядился средствами не по назначению. По результатам прокурорской проверки министр Цечоев был отстранен от занимаемой должности, а следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии возбудило в отношении него уголовное дело. Чиновнику инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере). Ущерб от действий министра, по подсчетам следствия, превысил 2 млрд руб.

По версии следствия, в декабре 2014 года министр Цечоев направил остаток денежных средств в размере 2 млрд руб., предоставленных из федерального бюджета, в доход республиканского бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в нарушение условий их использования, на погашение дефицита бюджета республики. При этом, указывается в материалах дела, согласно закону «О республиканском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», данный остаток подлежал возврату в федеральный бюджет. Затем, как установило следствие, чтобы скрыть преступление, подозреваемый вернул в федеральный бюджет поступившие из него же средства за январь, февраль и март 2015 года.

Любопытно, что в 2017 году, уже будучи фигурантом дела о нецелевом расходовании бюджетных средств, господин Цечоев указом тогдашнего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова был назначен главой республиканского управления Федерального казначейства. Этот пост он покинул в июле 2018 года.

Муса Мурадов