Джонсон отрицает информацию о планах сократить британскую армию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск. О том, что численность вооруженных сил будет сохранена, он заявил, выступая в городе Телфорд, графство Шропшир.

«Мы никоим образом не будем сокращать численность наших вооруженных сил, мы сохраним их численность»,— сказал господин Джонсон (цитата по ТАСС). «Мы увеличиваем финансирование наших вооруженных сил, сохраняя наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов»,— заявил премьер. Он пообещал увеличивать финансирование на 0,5% в год сверх размера инфляции в течение ближайших пяти лет.

По данным издания, руководство Министерства обороны Великобритании обсуждает возможное сокращение численности армии. Один из новых авианосцев могут передать в аренду американцам.

Сейчас на вооружении британских ВМС есть два авианосца: HMS Prince of Wales («Принц Уэльский») и Queen Elizabeth («Королева Елизавета»). Общая стоимость кораблей составила примерно 6,2 млрд ($10,6 млрд).