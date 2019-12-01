Парламент Ирака принял отставку премьер-министра

Парламент Ирака проголосовал за отставку премьер-министра Аделя Абдель Махди, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Премьер написал прошение об уходе по собственному желанию на фоне проходящих в стране протестов. Демонстрации идут с октября, их участники обвинили власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении.

Прошение премьера об отставке одобрило большинство членов правительства. Теперь президент Ирака Бархам Салех в течение 15 дней должен выбрать другого кандидата для формирования нового состава правительства.

Только на этой неделе в протестах в Ираке погибли 40 человек. По данным властей, общее число жертв за два месяца демонстраций превышает 100 человек. СМИ говорят, что число погибших достигает более 330.

Как протесты в Ираке обернулись против соседнего Ирана, читайте в материале “Ъ” «"Иран, вон!"».