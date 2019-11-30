Премьер Ирака подал прошение об отставке в парламент

Премьер-министр Ирака Адиль Абдель-Махди направил в парламент страны прошение об отставке, передает «Аль-Арабия». Решение было принято в связи с «трудными обстоятельствами», в которых сейчас оказалась страна, пояснил ранее премьер-министр, и проблемами власти на фоне протестов.

Протесты в Ираке начались в октябре. Участники демонстраций обвинили власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении.

Как протесты в Ираке обернулись против соседнего Ирана, читайте в материале “Ъ” «"Иран, вон!"»