Премьер Ирака подал прошение об отставке в парламент

Премьер-министр Ирака Адиль Абдель-Махди направил в парламент страны прошение об отставке, передает «Аль-Арабия». Решение было принято в связи с «трудными обстоятельствами», в которых сейчас оказалась страна, пояснил ранее премьер-министр, и проблемами власти на фоне протестов.
Протесты в Ираке начались в октябре. Участники демонстраций обвинили власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении.
Как протесты в Ираке обернулись против соседнего Ирана, читайте в материале “Ъ” «"Иран, вон!"»
просмотров: 202797
просмотров: 167218
просмотров: 91463
просмотров: 72109
просмотров: 61683