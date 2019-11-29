В Ираке за сутки погибли 40 протестующих

За прошедшие сутки в Ираке в ходе протестов погибли 40 человек, сообщает AP со ссылкой на местные власти. Только вечером 28 ноября были убиты пятеро протестующих, еще 32 получили ранения. К столкновениям с силовиками привел поджог митингующими иранского консульства. Сотрудники диппредставительства были эвакуированы.

Протесты начались в Багдаде 1 октября и позднее распространились на южные города Ирака. По данным властей, общее число погибших за почти два месяца демонстраций превышает 100 человек. СМИ говорят, что число жертв достигает 339. Участники демонстраций обвиняют власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении.

Как протесты в Ираке обернулись против соседнего Ирана, читайте в материале “Ъ” «"Иран, вон!"».