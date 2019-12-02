Всемирный ленинградец

На 77-м году жизни в Санкт-Петербурге от острой сердечной недостаточности скончался дирижер Марис Янсонс, одна из крупнейших фигур сегодняшнего музыкального мира.

Мало о ком из дирижерского цеха можно с такой уверенностью сказать, что его любили все: оркестранты, коллеги, публика, пресса. Разумеется, маэстро, возглавлявший важнейшие оркестры Европы, едва ли мог быть персоной бесконфликтной, но никто не поспорит с тем, что от него исходил свет, наблюдал ты за ним из зала или с близкого расстояния.

В 2008 году британский журнал Gramophone опубликовал двадцатку лучших оркестров мира, надолго лишив спокойствия музыкальное сообщество. Имя Янсонса упоминалось дважды: на тот момент он возглавлял симфонический оркестр Баварского радио, занявший в рейтинге шестое место, и амстердамский Королевский оркестр Консертгебау, занявший первое. Главным дирижером обоих коллективов Янсонс стал в 2003 и 2004 годах соответственно и с каждым проводил не менее 10–12 недель в сезоне. «В коллективах такого уровня я не имею права отстаивать свои собственные интересы и отказываться, например, от симфонии Брамса в Мюнхене, если только что делал ее в Амстердаме. О своих интересах я должен забыть начисто и обоим оркестрам служить одинаково»,— говорил маэстро в интервью автору этих строк.

Слов на ветер Янсонс не бросал, об этом говорит как минимум количество записей, сделанных им с обоими коллективами за полтора десятилетия. С оркестром Консертгебау в 2015 году он все же расстался: «Я понимал, что надо нагрузку сокращать. Но не мог решить где: оба оркестра замечательны. Решил все-таки остаться в Баварии; думаю, это был для Амстердама большой шок. А в Мюнхене у меня была важнейшая задача, чтобы у оркестра появился новый зал. Я боролся за него 12 лет. Скажи я Баварскому радио "до свидания", зала бы не было. Я был знаменосцем этой борьбы и остался там из-за нее, иначе это было бы предательство». Летом прошлого года оркестр Баварского радио продлил контракт с Янсонсом до 2024 года; если многие теперь чувствуют себя осиротевшими, то баварцы — вдвойне.

Здоровье было одной из причин, по которым Янсонсу требовалось сократить нагрузку: еще в 1996 году он пережил инфаркт — за семь минут до окончания оперы «Богема», шедшей под его управлением в Осло.

Другой причиной было желание больше времени уделять опере: «Ничего лучше нет, чем дирижировать оперой. Весь этот процесс мне так дорог, может быть, потому, что я рос в театральной обстановке... В Риге мой отец был дирижером, мама — певицей, и они меня брали всегда с собой на репетиции». На Зальцбургском фестивале Янсонс выступил дирижером-постановщиком опер «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича (2017) и «Пиковая дама» Чайковского (2018), на лето 2020-го планировал «Бориса Годунова» Мусоргского в редакции Шостаковича.

Ранее, выбирая между оперой и симфоническим дирижированием, Янсонс остановился на втором: в 1973 году он стал ассистентом дирижера в Заслуженном коллективе России — оркестре Ленинградской филармонии, с которым сотрудничал много лет. Давно став гражданином мира, Янсонс до конца дней сохранил преданность ленинградской дирижерской школе, в первую очередь Евгению Мравинскому и Николаю Рабиновичу, у которого учился в Ленинградской консерватории и позже — в аспирантуре.

В 1979 году Янсонс одним из первых советских дирижеров возглавил зарубежный коллектив — Филармонический оркестр Осло. «Никакого официального разрешения я не имел и контракт подписать не мог, но мне министр культуры разрешил... на словах,— рассказывал маэстро.— Мне сказали: ладно, работай; но всегда был страх: пустят, не пустят... Большое нервное напряжение давали и 90 дней, свыше которых ты не мог находиться за рубежом. А потом вышло еще и устное указание, что два раза в год нельзя ездить в одну и ту же страну... Но у нас же все было нельзя, а в принципе все можно. Так что не могу жаловаться».

Запись всех симфоний Чайковского, получившая высочайшие оценки мировой критики, стала кульминацией работы Янсонса в Осло, закончившейся в 2000 году.

К этому моменту маэстро был музыкальным директором Питсбургского симфонического оркестра, Мюнхен и Амстердам оставались еще впереди. Не только они — в 2006, 2012 и 2016 годах под управлением Янсонса проходили новогодние концерты Венского филармонического оркестра, транслирующиеся на весь мир. Тем удивительнее, насколько маэстро оставался далек от какого бы то ни было «забронзовения». Так, за последние годы он неоднократно выступал в России с оркестром Баварского радио и один раз — с Консертгебау, а весной 2016 года стал за пульт Академического симфонического оркестра Московской филармонии, посвятив всю программу музыке своего давнего друга Александра Чайковского. Полгода спустя маэстро выступил в Риге; солистом был не кто иной, как Раймонд Паулс, исполнивший «Рапсодию в стиле блюз» Гершвина.

Янсонс был лауреатом многочисленных премий и наград в Австрии, Германии, Норвегии, Великобритании, Нидерландах, России.

Две он получил уже в нынешнем году: премию Герберта фон Караяна от зальцбургского Пасхального фестиваля и немецкую Opus Klassik — по совокупности достижений. Заслуженный и впоследствии народный артист РСФСР Янсонс скончался у себя дома в Петербурге. «В году мы с женой там проводим месяца три, но после каждого турне возвращаемся домой хотя бы на неделю. В самолете я и то больше времени провожу,— говорил дирижер.— Но мой настоящий дом, конечно, в Петербурге: там моя библиотека, мои книги и записи, и ни Мюнхен, ни Амстердам не стали мне домом».

Илья Овчинников