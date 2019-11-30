В Петербурге сносят здание предприятия «Буревестник»

На Малоохтинском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга начали сносить корпуса бывшего научно-производственного предприятия «Буревестник». О начале демонтажных работ на объекте сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что здание 1968-1972 годов постройки вместе с земельным участком площадью 39,4 тыс. кв. м ранее принадлежало АО «ИЦ "Буревестник"» (входит в группу АЛРОСА). В конце прошлого года объект за 1,57 млрд рублей на торгах выкупило ООО «Галактика». Позже компания перепродала этот актив «Специализированному застройщику М68». Территория будет отдана под жилую застройку.