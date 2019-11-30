Очередное незаконное летнее кафе демонтировали в центре Петербурга

В ходе очередного рейда по освобождению незаконно занятых земельных участков, находящихся в собственности Петербурга, сотрудники комитета по контролю за имуществом произвели демонтаж самовольно размещенного объекта по адресу: Новгородская улица, вблизи пересечения с 10-й Советской улицей (уч. 30).

Как сообщили в ККИ, на территории площадью 650 кв. м размещались бетонные и металлические ограждения, тент летнего кафе, торговые домики и прочие элементы благоустройства. Сам участок был огорожен. При этом никакими договорными отношениями с городом он не обременен и использовался в отсутствие правоустанавливающих документов. Компанией, самовольно занявшей данную территорию, по договору аренды используется смежный земельный участок.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что еще один самовольно установленный торговый павильон, выполнявший функцию ресторана, демонтировали на Байконурской улице в Приморском районе Петербурга.