В Приморском районе Петербурга снесли очередной незаконный ресторан

В рамках очередного рейда по выявлению незаконно занятых участков, находящихся в собственности Петербурга, сотрудники городского комитета по контролю за имуществом демонтировали самовольно установленный торговый павильон, выполняющий функцию ресторана, по адресу: Байконурская улица, вблизи дома 21, лит. А.

Как пояснили в ведомстве, ранее данный участок площадью 160 кв. м был сдан в аренду ООО «Финансист», однако в июле этого года договор был расторгнут, а арендатор территорию не освободил. Помимо потери имущества коммерческая организация наказана штрафом в размере 50 тыс. рублей за самовольно размещенные элементы благоустройства.

“Ъ-СПб” писал, что в начале ноября в Приморском районе Петербурга также снесли незаконный торговый павильон и кафе.