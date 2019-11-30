Тони Фергюсон подписал контракт на бой с Хабибом Нурмагомедовым

Американский боец Тони Фергюсон подписал контракт на бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, сообщает ESPN.

Поединок должен состояться 18 апреля в Бруклине, о чем ранее сообщал и менеджер россиянина Али Абдель-Азиз. Официального сообщения о проведении боя на сайте UFC пока не появилось.

UFC пыталась организовать бой Фергюсона и Нурмагомедова уже четыре раза, однако все они закончились неудачей. В 2015 и 2017 годах бои не состоялись по вине российского бойца. В первом случае он получил травму, во втором — столкнулся с проблемами со здоровьем из-за сгонки веса. А в 2016 и 2018 годах поединки отменялись из-за травм Фергюсона.

31-летний Хабиб Нурмагомедов выиграл все из 28 проведенных по правилам смешанных единоборств боев (MMA). 35-летний Тони Фергюсон провел 28 боев в ММА, на его счету 25 побед и три поражения.

Для Нурмагомедова этот бой станет уже третьей защитой титула чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг). Российский спортсмен завоевал пояс в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. В октябре того же года Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора, а в сентябре текущего года — американца Дастина Пуарье.

Подробнее о поединке — в материале “Ъ” «Хабиб Нурмагомедов предпримет попытку номер пять».