Хабиб Нурмагомедов предпримет попытку номер пять

Один из самых популярных российских спортсменов, чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке. Соперником Нурмагомедова, уже дважды защищавшего свой титул, станет американец Тони Фергюсон. Это уже пятая попытка свести бойцов в октагоне. Четыре предыдущих успехом не увенчались.

Чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет защиту своего титула 18 апреля будущего года. Соперником россиянина станет американец Тони Фергюсон. Матч состоится в Нью-Йорке. Об этом сообщил менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз. «Чемпион подписал соглашение на поединок против Тони Фергюсона. Орел приземлится в Бруклине 18 апреля. Это все для фанатов»,— написал господин Абдельазиз в Twitter.

Для Нурмагомедова, в 28 поединках еще не знавшего поражений в UFC (рекорд Фергюсона скромнее — 25 — 3), это будет уже третья защита титула. Две предыдущие состоялись в боях против Конора Макгрегора и Дастина Пуарье.

Встреча с Макгрегором — самым, пожалуй, популярным бойцом в истории UFC — вызвала грандиозный ажиотаж. Он не утих и после боя, поскольку сразу по завершении схватки Нурмагомедов и члены его команды вступили в драку с представителями Макгрегора. Однако, как считает Хабиб Нурмагомедов, именно встреча с Фергюсоном станет наиболее важной для UFC вне зависимости от весовой категории.

Нурмагомедова и Фергюсона уже не впервые пытаются свести в очном противостоянии. Ранее предпринимались четыре такие попытки. Однако в 2015 и 2017 годах бои не состоялись по «вине» российского бойца. В первом случае он получил травму, во втором — столкнулся с проблемами со здоровьем из-за сгонки веса. А в 2016 и 2018 годах бои отменялись уже из-за травм Фергюсона.

Победитель боя Нурмагомедов—Фергюсон, как заявил Али Абдельазиз, должен будет встретиться с еще одной звездой чемпионата Джастином Геджи.

Арнольд Кабанов