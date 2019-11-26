Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля в Бруклине, сообщил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз. Фергюсон пока не подписал контракт, но известно, что его команда также заинтересована в проведении боя именно в этом районе Нью-Йорка.
«Чемпион подписал соглашение о бое с Тони Фергюсоном. Этот парень хотел, чтобы ему надрали задницу, и 18 апреля это случится»,— написал на своей странице в Instagram менеджер Нурмагомедова.
Это не первая попытка организовать бой Нурмагомедов—Фергюсон. Прежде соперники планировали встретиться уже четырежды — в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах, но по разным медицинским причинам их поединки отменялись. Летом 2019 года президент UFC Дэйна Уайт вновь выразил желание организовать бой россиянина и американца.
31-летний Хабиб Нурмагомедов выиграл все из 28 проведенных по правилам смешанных единоборств боев (MMA). 35-летний Тони Фергюсон провел 28 боев в ММА, на его счету 25 побед и три поражения.
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