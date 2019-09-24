Петербург закупил к зиме около 500 единиц техники за 3 млрд рублей

К грядущей зиме парк уборочной техники в Петербурге пополнился 110 тракторами Wille, 40 мультимобилями, 120 тракторами МТЗ-82 и 193 комбинированными машинами на базе «КамАЗа». На эти цели было потрачено 3 млрд рублей. Поставки новой техники уже начались. Об этом в рамках заседания городского правительства во вторник, 24 сентября, заявил председатель комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский.

По его словам, в настоящий момент решается вопрос со специалистами, которые будут работать на новой специализированной технике. Вакансии будут закрываться, в том числе, с привлечением кадров из других регионов, уточнил господин Рублевский.

100-процентную готовность уборочной техники к зиме в Смольном обещают обеспечить к 1 октября. Сейчас она составляет 95%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в подведомственном комитету по благоустройству ГУДП «Центр» отказались сообщать, у кого закупят уборочную технику на 3 млрд руб.