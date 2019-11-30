Замглавы СКР по Свердловской области задержали при получении взятки

В Екатеринбурге задержали первого заместителя руководителя СУ СКР по Свердловской области, полковника юстиции Михаила Бусылко. Источник “Ъ-Урал” рассказал, что следователя задержали при получении взятки в размере 18 млн руб. Известно, что деньги высокопоставленному силовику передавал адвокат. Сейчас Михаил Бусылко находится в ИВС, сегодня состоится суд по мере пресечения, следователи будут настаивать на аресте. Операцию проводили сотрудники ФСБ и четвертого следственного управления (дислоцируется в Екатеринбурге).

В ФСБ от комментариев отказались, в областном СКР пообещали уточнить информацию.

Михаилу Бусылко 43 года. На сайте СКР по Свердловской области сказано, что трудовую деятельность в органах прокуратуры он начал с 1998 года. Занимал должности следователя прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, старшего следователя прокуратуры Свердловской области, а также следователя по особо важным делам управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

В 2007-2011 годах был заместителем руководителя следственного отдела и руководителем второго следственного отдела следственного комитета при прокуратуре России по УрФО. С 2011 года занимал должность заместителя руководителя следственного управления СКР по Уральскому федеральному округу. Неоднократно поощрялся за успешную службу в органах прокуратуры и СКР.

Татьяна Дрогаева