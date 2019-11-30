Центр Екатеринбурга будет перерыт в воскресенье из-за зимнего полумарафона

В воскресенье, 1 декабря, в Екатеринбурге перекроют движение транспорта из-за IV Городского зимнего полумарафона. «Движение транспорта будет перекрыто с 8:00 до 14:00 по улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до проспекта Ленина), набережной Рабочей Молодежи (от Химиков до 8 Марта) и улице Дзержинского (от Горького до входа на территорию спортивного комплекса «Динамо»)»,— уточнили в пресс-службе мэрии. Маршруты общественного транспорта также будут изменены.

Кроме того, в день забега будет запрещена стоянка автотранспорта на улицах Бориса Ельцина, 8 Марта, Горького, на набережной Рабочей Молодежи и в переулке Химиков.

По данным горадминистрации, на полумарафон зарегистрировалось 2,2 тыс. человек. В 2018 году в мероприятии участвовало 1,7 тыс. человек. Старт запланирован от ККТ «Космос». Дистанция будет пролегать по набережной Городского пруда, а также по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта и Челюскинцев. На финише (около ККТ «Космос») участников будет ждать горячий чай и полевая кухня с кашей.

Анастасия Реутова