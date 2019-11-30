Полковник Захарченко защитился в Европе

Как стало известно “Ъ”, Европейский суд по правам человека принял жалобу бывшего полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко на действия властей России. Последние, как считает отбывающий сейчас срок за преступления коррупционной направленности Захарченко, лишили его права на справедливое, а главное, безотлагательное судебное разбирательство. Осужденный рассчитывает, что, признав нарушения, ЕСПЧ присудит ему компенсацию.

Адвокат Юрий Новиков рассказал “Ъ”, что ЕСПЧ частично коммуницировал жалобу Дмитрия Захарченко. Экс-полковник МВД требовал признать, что в отношении него были нарушены ст. 5 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующая право на свободу и личную неприкосновенность, и ст. 6, в которой говорится о праве на справедливое судебное разбирательство. Господин Захарченко и его защита полагают, что, будучи арестованным Пресненским райсудом Москвы еще в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки и воспрепятствовании правосудию (ст. 290 и ст. 294 УК), он слишком долго, до вступления в силу обвинительного приговора, вынесенного в этом году, находился под стражей в СИЗО. При этом Мосгорсуд, отмечает защита полковника, рассматривал жалобы на продление мер пресечения, как правило, через полтора-два месяца после их подачи. Но если срок нахождения Дмитрия Захарченко под стражей не вызвал обеспокоенности у ЕСПЧ, то жалобе на сроки рассмотрения апелляций в нем дали ход, сочтя, очевидно, что в отношении обвиняемого мог быть нарушен принцип «безотлагательности». «Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности этого»,— говорится в конвенции. Дмитрий Захарченко полагает, что ЕСПЧ удовлетворит его заявление, присудив ему компенсацию. Ее сумму бывший полковник в иске не указал, отметив, что рассчитывает на справедливую выплату.

Следует отметить, что Дмитрий Захарченко повторно обратился в ЕСПЧ. Ранее бывший полковник и его родственники, у которых Генпрокуратура отсудила активы, оцениваемые почти в 9 млрд руб., пытались доказать Европе незаконность принятых московскими судами решений. ЕСПЧ соответствующий иск отклонил, даже не мотивировав свое решение.

Сейчас Дмитрий Захарченко находится на карантине в исправительной колонии №5 Мордовии, где ему предстоит отбыть срок в 13,5 года строгого режима, назначенный Пресненским райсудом Москвы. Адвокат Юрий Новиков из коллегии «Интеллект Альянс» сообщил “Ъ”, что защита обжалует этот приговор в кассационной инстанции, а кроме того, готовит новые заявления в ЕСПЧ.

Николай Сергеев