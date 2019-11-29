Татьяну Быковскую отправили под домашний арест До 27 января 2020 года

Ленинский суд Ростова избрал меру пресечения министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской, подозреваемой в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщает 161.ру из здания суда. Суд отправил ее под домашний арест до 27 января 2020 года.

Заседание прошло в закрытом режиме, так как суд исследовал медицинские данные подозреваемой.

Как ранее писал “ Ъ-Юг”, министра задержали 28 ноября. Уголовное дело возбудили после проверки ФАС, выявившей нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок. Ведомство выявило признаки антиконкурентного соглашения между региональным Минздравом, четырьмя государственными учреждениями здравоохранения и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Речь идет о торгах, проходивших 2017-2018 годы.

В ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» вчера прошли обыски, связанные с делом в отношении госпожи Быковской.

Дарья Голякова