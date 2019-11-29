NASA присмотрело два места на кораблях «Союз»

NASA хочет купить два места на российских кораблях «Союз». Об этом сообщается на сайте госзакупок США. Если сделка сорвется, с октября следующего года на МКС может не оказаться американцев. До этого времени рассчитан действующий контракт NASA с «Роскосмосом». Сейчас «Союз» — единственный аппарат, способный доставлять космонавтов на МКС. Но NASA вскоре планирует использовать частные корабли — Crew Dragon компании Space-X и CST-100 Starliner от Boeing.

Правда, с их разработкой возникли серьезные проблемы. И американское агентство покупает места на «Союзах», чтобы перестраховаться, пояснил популяризатор космонавтики Виталий Егоров: «Американские космические корабли проходят испытания, и сроки затягиваются, постоянно возникают какие-либо проблемы. Crew Dragon так успешно слетал до МКС и вернулся еще весной, и все думали, что практически все готово, сейчас полетим, но на наземных испытаниях он взорвался. NASA не готовятся к тому, что то же самое произойдет с Boeing, но стелет соломки, чтобы подстраховаться в случае чего. Здесь помощь «Роскосмоса» просто необходима, поэтому NASA и идет на этот шаг».

Американцы продолжат летать на «Союзах» и после окончания контракта с «Роскосмосом». Но платить по $70-80 млн за место NASA больше не будет. Вместо этого, космонавты двух стран будут пользоваться кораблями друг друга по обмену. Тем не менее старт полетов на американских аппаратах серьезно ударит по бюджету «Роскосмоса», отмечает кандидат технических наук, эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич: «Одно место на “Союзе”, которое покупают американцы, перекрывает стоимость корабля, ракеты и услуг по ее запуску. То есть фактически мы на этом получали прибыль, и за счет этого мы содержали свою пилотируемую космонавтику. Сумма, которую теряет “Роскосмос”, это порядка $500 млн в год. Американские корабли, которые на подходе, более вместительны, и они смогут закрывать вообще все траты, включая и туристов. Когда мы начинали туристические полеты, первый турист заплатил $20 млн за место, а сейчас, если компенсировать уход американцев, это будет $50-60 млн. Нет таких туристов, которые бы летали на “Союзах”, когда американцы тоже могут возить туристов».

Ранее в Центре подготовки космонавтов сообщали, что американцы не полетят на «Союзах», которые отправятся к МКС следующей осенью и весной 2021 года. В «Роскосмосе» пообещали в ближайшее время ответить на запрос NASA.

Илья Сизов