«Роскосмос» закупается новогодними подарками

«Роскосмос» потратит на новогодние подарки 17 млн руб. По данным системы «СПАРК-Маркетинг», корпорация купит на эти деньги тюбики с космической едой, елочные игрушки в виде луноходов . Всего несколько тысяч сувениров. Кому они достанутся? И на какие подарки к Новому году могут рассчитывать космонавты? Подробности — у Юлии Ждановой.

От такого подарка не отказался бы ни один советский ребенок: темно-синий плед со звездами, тюбики с космическим борщем, настольное лото, елочные игрушки в виде луноходов, кружки и конфеты в цвет планет Солнечной системы. О том, что все эти наборы сделали для современных россиян, напоминает только зарядка для смартфона. Такие комплекты от «Роскосмоса» в разной вариации получат более тысячи человек — это многолетняя традиция госкорпорации. Подарки достанутся не только сотрудникам и партнерам компании, но и соцучреждениям, детским домам. Также их можно будет купить в специальных автоматах, рассказал “Ъ FM” руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко: «В этих подарках будет сувенирная продукция, которую мы будем реализовывать в киосках на космодромах, в музеях. Космическая еда, елочные игрушки — такие маленькие приятности на Новый год, но также их можно будет дарить в течение всего года как сувениры».

Кроме космического борща в наборах будет гороховая каша, гречка с мясом, треска с картофелем, творог с яблочным пюре и клюквенным морсом. Все, разумеется, в специальных непроливаемых космических контейнерах — как для настоящих космонавтов. Раньше все блюда выпускали в тубах, но сейчас от них постепенно отказываются — они слишком тяжелые. Кстати, требования к подарочной продукции такие же строгие, как для посылок на МКС. Чтобы приготовить несколько тюбиков с борщем, уходит около недели, пояснили “Ъ FM” в филиале Бирюлевского экспериментального завода — там производят почти всю еду для российских космонавтов. Наибольшим спросом на орбите пользуется творог с орехами, сообщила главный специалист по спецпродукции Бирюлевского завода Нина Бочкарева:

«В основном заказывают именно творог с орехами. У космонавтов это блюдо пользуется большой популярностью, они делятся им с американскими коллегами. То есть это как своеобразная валюта на борту.

Сначала делается творог, затем его высушивают в сублимационной установке и расфасовывают в спецпакеты. Еда готовится по техническим условиям ручным трудом, затем нужно получить физико-биологический анализы, затем предъявление военной приемке, ОТК».

У космонавтов на МКС меню 31 декабря будет примерно таким же, как обычно. На борту действует сухой закон, поэтому вместо шампанского члены экипажа пьют сок, пояснил “Ъ FM” член отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Антон Шкаплеров. Он три раза встречал Новый год на орбите: «Это в любом случае рабочий день. Мы отмечаем в зависимости от того, кто в экипаже находится. Если летают европейцы, американцы, русские и, например, японцы, то можем собраться и четыре раза отметить Новый год. Достаем что-нибудь вкусненькое из дополнительного питания, из так называемых бонус-контейнеров. Последний раз я летал, мы взяли и на пакеты с обычным соком наклеили этикетки советского шампанского — было похоже на новогодний стол. Мы делали оливье, получилось довольно вкусно, коллегам-иностранцам тоже понравилось. Также вскрываем пакеты, на которых написано “вскрыть 31 декабря” — это семьи нам отправляют кораблями заранее».

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Будет на МКС и новогодняя елка: искусственное дерево обычно крепят на потолке и украшают космическими игрушками.

Год назад один из российских космонавтов на МКС, Олег Кононенко, остался без новогодних подарков. Их планировали доставить на орбиту на корабле «Союз МС-10», но аппарат попал в аварию и разбился.