Названа очередная дата ввода в эксплуатацию аэропорта Берлин-Бранденбург

Руководство компании—оператора строящегося нового берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург в очередной раз назвало дату окончательного ввода в эксплуатацию этого объекта, ставшего одним из самых знаменитых долгостроев. Как сообщил генеральный директор компании-оператора Лютке Далдруп, аэропорт откроется 31 октября 2020 года.

Аэропорт Берлин-Бранденбург должен был быть введен в эксплуатацию еще в октябре 2011 года. Однако за последние годы его открытие неоднократно откладывалось буквально в самый последний момент по разным причинам: выявлялись технические проблемы, недочеты в строительстве, ошибки планирования, недостаточная защита от пожаров и т. п. Изначальный бюджет строительства, который составлял €2 млрд, вырос в несколько раз и, по некоторым данным, уже превышает €7 млрд. За это время у аэропорта сменилось руководство, на фоне проблем со строительством в 2014 году пришлось уйти в отставку даже мэру Берлина.

Если на этот раз все получится так, как рассчитывает компания-оператор, после открытия аэропорта Берлин-Бранденбург туда переведут все рейсы из старого аэропорта Тегель и 8 ноября 2020 года Тегель закроется.

Алена Миклашевская