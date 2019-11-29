ABT сделал Audi RS4 Avant для полиции Германии

ABT RS4-R Tune it! Safe!. Фото: ABT Sportsline

ABT RS4-R Tune it! Safe!. Фото: ABT Sportsline

ABT RS4-R Tune it! Safe!. Фото: ABT Sportsline

Модель ABT RS4-R, созданная на основе дорестайлинговой модели, а не представленного в октябре обновленного универсала, получила блок управления двигателем ABT Power S, модернизированный интеркулер и впускную систему, что позволило увеличить отдачу 450-сильного 2,9-литрового бензинового турбомотора V6 на 80 л.с. Мотор сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

В ходе тюнинга были установлены спортивная выхлопная система, фирменный аэродинамический обвес, колесные диски и другие аксессуары. Поскольку машина сделана для проекта Tune it! Safe!, то универсал отличается проблесковыми маячками и раскраской в стиле полицейских автомобилей Германии. Машина, постройку которого спонсируют из внебюджетных средств, будет задействовано в образовательных и просветительских программах.

Напомним, проект Tune it! Safe! стартовал в 2005 году — ежегодно на тюнинг-шоу в Эссене представляют один шоу-кар в полицейской ливрее. Весь тюнинг автомобиля должен соответствовать действующим стандартам безопасности, которые в Германии предъявляют к новому транспорту.