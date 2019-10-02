02 октября, среда
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Audi обновила универсал RS4 Avant

Компания Audi представила обновленный вариант «заряженного» универсала RS4 Avant.

Автомобиль получил новые фары и фонари, передний и задний бампера, а также решетку радиатора и иные колесные диски. В салоне поменялись цифровая панель приборов и мультимедийная система MMI, которая стала более современной.

Технически RS4 Avant не поменялся и оснащается прежним 450-сильным 2,9-литровым бензиновым турбомотором V6 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Также у модели заниженная спортивная подвеска и усиленные тормоза, а за доплату доступны адаптивная подвеска и руль, карбон-керамические тормоза, активный задний дифференциал и другое оборудование.

Напомним, обновленное семейство Audi A4 было представлено весной 2019 года.

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