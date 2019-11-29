ХМАО и ЛУКОЙЛ подписали соглашение о сотрудничестве на четыре года

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алексперов подписали соглашение о сотрудничестве на 2019-2023 годы. Как сообщили в окружном правительстве, госпожа Комарова поблагодарила нефтяную компанию за ее вклад в развитие социальной инфраструктуры в ХМАО, а также за внимание к его экологии.

Господин Алексперов сообщил, что стратегия развития компании на ближайшие три года предусматривает увеличение объемов бурения, а также стабилизацию добычи с помощью внедрения новых технологий. Планируется, что в 2020 году компания выделит около 1,5 млрд руб. на строительство, ремонт, общественно значимые мероприятия и благотворительность в Когалыме, Урае, Лангепасе, Советском районе и других муниципалитетах ХМАО. Один из проектов, которые обсуждали стороны — создание в Когалыме индустриального парка.

По данным правительства, за 2019 года компания ввела в эксплуатацию 535 скважин на территории округа. Планируется, что объем инвестиций до конца года составит более 115 млрд руб., уровень утилизации попутного нефтяного газа достигнет 98%. Налоговые отчисления в региональный бюджет составят около 23 млрд руб., в федеральную казну — около 460 млрд руб. С начала года в округе было создано 69 рабочих мест, отметили в пресс-службе окружного правительства.