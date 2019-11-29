Киберспортивная команда впервые проведет IPO

Датская киберспортивная команда Astralis собирается 9 декабря провести первое в истории IPO, сообщает Bloomberg. Размещение состоится на копенгагенской бирже NASDAQ для небольших компаний. Astralis планирует выручить от $18 млн до $22 млн.

Astralis считается лучшей командой в мире по игре Counter-Strike: Global Offensive (занимала первое место в рейтинге HLTV на протяжении 92 недель и продолжает оставаться на вершине). Она выиграла $7,5 млн призовых в турнирах, ее спонсируют Audi и Logitech.

Успешное IPO может стать примером для других команд в индустрии. Как сообщали СМИ, летом 2019 года датские предприниматели Николай Нихольм и Якоб Лунд Кристенсен выкупили у остальных собственников Astralis акции за сумму от $10 млн до $15 млн и основали Astralis Group, в которую также входят команда по League of Ledengs под названием Origen и команда по FIFA — Future FC.

По данным аналитической фирмы Newzoo, киберспортивный рынок в 2019 году достигнет $1,1 млрд, а общее количество человек, просматривающих турниры, приблизится к 443 млн.

Евгений Федуненко