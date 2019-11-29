Суд закрыл буфеты «Фуд Сервисез» после отравления сотрудников «Леруа Мерлен»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Фуд Сервисез» за совершение правонарушения по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, ранее в управление Роспотребнадзора по Петербургу поступило два сообщения о выявлении инфекционного заболевания «гастроэнтерит» у двоих сотрудников ООО «Леруа Мерлен Восток», которые питались в буфете ООО «Фуд Сервисез», оказывающего услуги по организации питания работников компании. По результатам проверки в пищевой продукции была обнаружена сальмонелла и бактерии группы кишечной палочки.

Решением суда деятельность буфета-распреда ООО «Фуд-Сервисез» по адресам: Парашютная улица, д.60, лит. В и проспект Испытателей, д.5, корп.2, лит. А приостановлена сроком на 90 суток — до 15 января 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд в Петербурге закрыл столовую ООО «Лента» в Приморском районе города, где отравились около сотни сотрудников одноименной сети гипермаркетов.