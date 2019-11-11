Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления сотрудников «Ленты» в Петербурге

По факту отравления сотрудников петербургского офиса компании «Лента» в корпоративной столовой на улице Савушкина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства ООО «Лента» оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности по организации питания своих сотрудников. В результате из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм за медицинской помощью с острой кишечной инфекцией обратились 92 человек, не менее 30 из которых были госпитализированы.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Приморский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении ООО «Лента» к административной ответственности. Решением суда столовая закрыта до 10 декабря.