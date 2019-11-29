ВТБ купил контрольную долю в системе «Домиленд»

ВТБ заключил сделку по приобретению контрольной доли в компании «Домиленд». Документы были подписаны 14 ноября, сделка будет закрыта в течение ноября. Цель приобретения актива — дальнейшее развитие жилищной экосистемы кредитного учреждения.

«Домиленд» занимает одно из ведущих положений среди российских компаний, управляющих недвижимостью. Сервис предназначен для выстраивания взаимодействия между собственниками квартир, апартаментов и загородных домов с поставщиками услуг – управляющими, ресурсоснабжающими компания и другими сервисными организациями. В частности, с помощью «Домиленда» можно вызвать на дом аварийную бригаду, получить необходимые справки в управляющей компании, участвовать в общем собрании собственников жилья, передавать показания счетчиков.

Также в рамках системы действует электронная площадка по продаже товаров и услуг, например, здесь можно заказать доставку воды, уборку помещения, ремонт техники и др. «Домиленд» помогает УК оптимизировать свои процессы и увеличить рентабельность, а жителям дает новый уровень комфорта. Система входит в реестр проекта «Умный Город» в рамках программы Цифровая Экономика. В данный момент «Домилендом» пользуются более 100 УК, в системе зарегистрировано 200 тысяч лицевых счетов. Ежемесячный оборот платежей за коммунальные услуги через приложение достигает 140 млн рублей.

ВТБ намерен и в дальнейшем улучшать систему управления домами для застройщиков, УК и поставщиков ЖКУ, совершенствовать оказание дополнительных услуг на электронной площадке, а также развивать сервисы для собственников жилой недвижимости. По всем этим блокам системы будут поддерживаться интерфейсы на мобильных и веб-технологиях. В планах банка создать условия для развития сообществ жителей, где они смогут проводить опросы, размещать объявления на виртуальной доске, пользоваться другими возможностями.

«Формируя цифровой клиентский опыт, мы планируем создать единую платформу для повышения уровня комфорта жителей и изменить имидж сферы управления недвижимостью. В будущем мы рассчитываем организовать полноценное виртуальное сообщество жителей, в котором они будут лично решать все возникающие в доме вопросы. ВТБ намерен интегрировать этот продукт в существующую жилищную экосистему банка, благодаря чему в течение нескольких лет мы собираемся занять не менее 25% рынка управления жильем», – рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.