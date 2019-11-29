В Москве завершено строительство северно-западной хорды

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл автомобильное движение по новому 1,4-километровому Карамышевскому мосту через через шлюз Канала им. Москвы, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Это последний инфраструктурный проект в составе северо-западной хорды.

«Сегодня большое событие — построен уникальный балочный мост в Нижних Мневниках, который, по большому счету, закончил всю реконструкцию северо-западной хорды. Сквозной проезд по хорде мы дали в прошлом году, но здесь оставалось "бутылочное горлышко"»,— сказал господин Собянин.

Вместе с открытием движения по мосту завершена реконструкция прилегающих к нему участков улиц Нижние Мневники, Народного Ополчения и Карамышевской набережной, сообщает пресс-служба мэра. Построены боковые проезды вдоль подпорных стен балочного моста и правоповоротный съезд с Карамышевской набережной на улицу Нижние Мневники. Старый шлюзовой Карамышевский мост будет использоваться для местных поездок с выездом на Карамышевскую набережную и Звенигородское шоссе.

Напомним, что в 2011 году с приходом на пост мэра Сергей Собянин решил отказаться от проекта четвертого транспортного кольца, заменив его сквозными магистралями: северо-восточной, юго-восточной и северо-западной хордами, южной рокадой. Каждая из них представляет собой реконструированные проспекты и улицы с убранными светофорами.

О протестах жителей Царицыно против строительства юго-восточной хорды читайте в материале “Ъ” «Жители Царицыно испугались хорд и рокад».

О том, что жителям Сокола удалось отсрочить строительства новой дороги, читайте в материале “Ъ” «Жители Сокола пока побудут без магистрали» .